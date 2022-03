Durante la jornada de este martes 1 de marzo, el Juzgado de Garantía de Puente Alto, accedió a que el músico y activista del movimiento rastafari en Chile, Dagoberto Pérez, pueda ejercer su libertad de culto mientras se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de tráfico de estupefacientes y cultivo de marihuana.

El terapeuta alternativo y ex dirigente secundario se encuentra detenido en Santiago 1, luego que la Policía de Investigaciones allanó su domicilio e incautó toda su producción por una infracción a la ley 20.000.

En ese contexto, el defensor penal público, Pablo Villar, logró que el tribunal acogiera la cautela de garantía que fue interpuesta en favor del religioso de 52 años por el respeto a sus “creencias y aspectos de presentación“, toda vez que pueda profesar el culto rastafari, del cual es reconocido como una de los principales cabecillas del país.

Lee también: Diputados presentan requerimiento ante Contraloría para que se declare ilegal la licitación del litio

Por su parte, la Defensoría Penal Pública, comunicó que una de las primeras medidas tomadas, luego de dialogar con sus cercanos y familiares, fue la de interponer la acción judicial de cautela de garantías, para que Gendarmería, pudiera llevar a cabo los cuidados pertinentes, es decir, que Gago, pueda preservar su pelo, su barba y un gorro que cubre su cabeza, características propias de la cultura.

De igual forma, la autoridad policial autorizó a que el involucrado, pudiera continuar con su dieta vegana, asegurando la revisión por parte de un nutricionista para que pueda elaborar una dieta particular.

Por otra parte, el defensor Villar, en los próximos días, interpondrá un recurso judicial para intentar revertir la prisión preventiva, la cual se extenderá por los próximos 120 días que dure la investigación.

Lee también: El sentido descargo de Américo al revelar que su hija sufre de bullying: “Maldito mal, maldita costumbre”

Pérez, produce cremas y aceites que usa en sus terapias, las cuales son utilizadas en pacientes que padecen dolores crónicos. Además, en su comunidad, procesa aceites, gotas y pomadas con la planta medicinal, la cual es su única fuente de ingresos.

El apoyo a Dago en las redes

Finalmente, es relevante consignar que decenas de organizaciones están haciendo las gestiones para lograr su libertad, recibiendo cientos de mensajes de apoyo de personas ligadas al mundo rastafari.

“Que te criminalicen por consumo de marihuana es una cosa muy absurda, que demuestra que la sociedad actual no entiende el tema y no es tan moderna como dice ser. En definitiva nuestra sociedad no respeta la libertad individual de poder elegir cómo vivir”, escribió en su cuenta de Twitter, el cantante nacional, Quique Neira.

Que te criminalicen por consumo de marihuana es una cosa muy absurda, que demuestra que la sociedad actual no entiende el tema y no es tan moderna como dice ser. En definitiva nuestra sociedad no respeta la libertad individual de poder elegir como vivir. #FuerzaDagoPérez — Quique Neira (@QuiqueNeira) February 26, 2022

“Basta de esta absurda persecución, detuvieron a Dago Pérez, conocido y respetado líder rastafari, conocedor del uso de plantas sagradas. Esperamos que esto cambie radicalmente desde el 11 de marzo, necesitamos vivir en paz. Toda mi solidaridad. No más presos por plantar”, publicó la directora de la Fundación Daya, y diputada electa, Ana María Gazmuri.

Basta de esta absurda persecución, detuvieron a Dago Pérez, conocido y respetado líder rastafari, conocedor del uso de plantas sagradas. Esperamos que esto cambie radicalmente desde el 11 de marzo, necesitamos vivir en paz. Toda mi solidaridad, #NoMasPresosPorPlantar pic.twitter.com/Y922SXc1Lu — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) February 26, 2022

La diputada electa e histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aseguró que “cómo diputación manifestamos el rechazo y consternación por la injusta detención de Dagoberto Pérez Videla, llevada a cabo por la PDI. Con este hecho se vulnera fehacientemente el art.19 no.6 de la Constitución -aún vigente- que garantiza el ejercicio libre de todos”.