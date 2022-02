Valeska Daine tenía 38 semanas de embarazo cuando desde Curacaví debió viajar de emergencia a la Clínica Vespucio. Su hijo estaba a punto de nacer, pero al llegar, según asegura, no la quisieron ingresar por no tener los bonos. Le dijeron que se fuera a un hospital pero ya era muy tarde, ya que su guagua dio a luz al interior de un auto, en el frío y oscuro estacionamiento del centro hospitalario. “Estaba sola, con mucho dolor, con mucha angustia y con frío”, declaró la mujer. Su pareja, en paralelo, estaba en urgencias reclamando para que la dejaran entrar, no obstante, la asistencia llegó cuando el lactante ya estaba en su pecho. Según el psicológico de la madre, ella ha desarrollado situaciones críticas como estrés postraumático, miedo, crisis de pánico y angustia profunda.