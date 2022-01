El pasado 17 de enero, se conoció la información de un brote de COVID-19 dentro del Congreso Nacional, que dejó al menos al diputado Diego Schalper, Miguel Mellado, y a las diputadas Erika Olivera, y Jenny Álvarez como casos positivos.

Una de las personas contagiadas en la Cámara de Diputados y Diputadas, la parlamentaria del Partido Socialista, Jenny Álvarez, no tenía su esquema de inoculación completo.

En medio del alza de contagios por el virus, la decisión que de no vacunarse que ya era conocida por la opinión pública generó nuevas críticas, no tan solo de sus compañeros de trabajo, sino que de los internautas.

Tras lo anterior, se apuntó que Álvarez era antivacunas, y se emplazó al Congreso Nacional a exigir el pase de movilidad para que parlamentarios pudieran ingresar a las instalaciones.

En diálogo con 24 Horas, la diputada Jenny Álvarez calificó la situación como “injusta”, asegurando que no contagió a nadie más. Además, afirmó que “sí hubo otros colegas que generaron contagios en la Sala con toda la vacunación completa”.

“El presidente (Diego Paulsen) nos informó que el día lunes de la semana aquella vino un diputado desde Brasil que estaba contagiado de COVID, no sé si ustedes lo informaron, de la UDI”, denunció la congresista.

“Agradezco que nadie salió contagiado de la bancada con la que estuve almorzando, porque además estuve con mascarilla adentro, después del rato, tomando siempre todas las medidas como corresponde”, añadió.

Al ser consultada sobre el por qué no tiene sus vacunas correspondientes, indicó que ha decidido no vacunarse, ya que “yo y miles de personas no confían en la vacuna, y he dado muestras claras que no es raro que yo me haya contagiado supuestamente por no estar vacunada”.

“Lo raro es que tanta gente, y ustedes vieron que el Senado estuvo prácticamente cerrado y según la presidenta (Ximena Rincón) ellos están con todas sus vacunas, las tres dosis, y prácticamente hubo que cerrar el Senado por el número de contagios. Entonces algo está pasando”, alertó.

Finalmente aclaró que, para ella, la vacuna es un tratamiento. “Yo no soy antivacunas, porque todos están diciendo que soy antivacunas. Tengo todas las vacunas y hace poco me he puesto un par de vacunas que me faltaban. Se han dicho muchas mentiras al respecto”, sentenció.