La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la tarde de este miércoles en general el proyecto que busca reestablecer la obligación de votar en las elecciones.

La idea tuvo una abrumadora mayoría con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones. Ahora, la iniciativa retornará a la Comisión de Gobierno Interior para analizar las indicaciones.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, las diputadas Andrea Parra (PPD) y Camila Flores (RN) discutieron sobre la iniciativa legislativa.

Por una parte, Parra sostuvo que “estamos convencidos de que el voto voluntario ha sido el error político más importante en la historia de los últimos años de Chile”.

“Son varias las medidas que tenemos que tomar, pero la tesis de insistir en que ‘nadie puede obligar a nadie a votar’ ha demostrado que no resiste análisis“, agregó.

Respecto a la baja participación en los comicios, la parlamentaria aseguró que “tiene que ver con un problema estructural. Desde el 2016 está promulgada la ley de reinstalar la Educación Cívica y, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado instalar”, agregó.

Flores, en tanto, indicó que “no me parece que sea lo mejor cambiar tan abruptamente, hay medidas que tienen que ser mucho más profundas”, remarcando que la política debería reencantar al a ciudadanía y que, pese a la deuda que hoy existe en materia de credibilidad, no cierra la puerta a que en el futuro la votación vuelva a ser obligatoria.