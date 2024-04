Critican a diputada Cordero por polémicos dichos sobre la esquizofrenia en Comisión de Salud

Un fuerte desencuentro tuvo lugar este lunes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados tras los dichos de la diputada Cordero en torno a las personas con esquizofrenia.

La parlamentaria lanzó el desafortunado comentario en el marco de la discusión del proyecto de Ley corta de Isapres, causando gran revuelo entre sus pares.

“Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos,los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”, expresó Cordero.

El comentario causó la inmediata molestia del diputado Hernán Palma, quien respondió a María Luisa Cordero en la instancia parlamentaria, ya que su hija padece la enfermedad.

“Yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme doctora Cordero, no lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste”, contestó Palma.

“Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles”, agregó el diputado, parándose de la mesa y posteriormente abandonando la sala.

Revisa el momento a continuación:

Indolente una vez más lo de la Diputada Cordero: "Los esquizofrénicos no se suicidan sino que lo hacen sus papás que tienen que aguantarlos". Todo mi apoyo a @HernanPalma_D12 y a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras. pic.twitter.com/YYO1MjrMlm — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) April 8, 2024

