“No me avergüenzo”: Diputada Gazmuri defiende su consumo de cannabis y apunta contra test de drogas

Desde el comienzo de su debate, la diputada Ana María Gazmuri, ex militante de Revolución Democrática (RD), se opuso al test obligatorio de drogas al que se someterán los integrantes de la Cámara Baja luego de aprobarse su tramitación.

La parlamentaria no solo reclama por el reglamento en sí, sino que además aseguró que está mal redactado y que corresponde a una medida “populista”. En entrevista con La Tercera, la autoridad incluso señaló que se están evaluando acciones judiciales para evitar la aplicación de esta normativa en el Congreso.

En contexto, es necesario recordar que el pasado lunes 25 de julio se publicó el proyecto de este examen obligatorio. Por tanto, los diputados y diputadas tendrán que someterse al mismo hasta el próximo 24 de agosto.

Según dijo Gazmuri al medio citado, este reglamento “siembra un manto de duda en la Cámara inadecuado. Es absurdo vincular un supuesto consumo con el narcotráfico. No corresponde con una agenda contra la droga ni al Chile actual. Es retrógrado. Es completamente inconstitucional. Un reglamento no puede estar por sobre la Constitución ni las leyes”.

Sumado a lo anterior, la parlamentaria explicó que en Chile está despenalizado el consumo de sustancias y que, por el contrario, lo que sí se penaliza es el tráfico de las mismas.

Gazmuri también se refirió a las declaraciones del diputado Jaime Sáez, quien reveló hace dos semanas que consume cannabis. El parlamentario por la Región de Los Lagos admitió a la Revista Cañamo que “me gusta la marihuana. Mi pregunta sería: ¿Cuál es el problema? No veo el inconveniente. No me abastezco de manera ilegal. No compro y sólo me la regalan”.

Al respecto, Gazmuri señaló que “se ha hecho una polémica artificiosa”, ya que “el mundo entero va avanzando hacia la regulación del uso de la cannabis. Desde el punto vista científico, tenemos claro que es una droga, porque es una droga al igual que el alcohol, pero tiene menos problemas para la sociedad”.

La fundadora de la Fundación Daya también tuvo palabras para las afirmaciones de José Antonio Kast, quien planteó -como respaldo al reglamento- que la preocupación es que los representantes de la Cámara trabajen bajo los efectos de la marihuana.

“Que una persona o un parlamentario decida consumir vino o una cerveza, no quiere decir que cuando vaya a legislar está bajo la influencia del alcohol. Es muy distinto. A nadie que consume alcohol se le trataría de alcohólico. Con la cannabis pasa lo mismo. Ahora, si un parlamentario tuviera un uso problemático de una sustancia, lo que necesita esa persona es ayuda y no se soluciona con una caza de brujas“, dijo Gazmuri en respuesta.

Finalmente, la diputada aseguró fumar y consumir cannabis en gotas, algo por lo que “no solo no me avergüenzo“, sino que además detalló que “yo cultivo mis plantas en mi casa y hablo de las plantas que cultivo. Actúo con la frente en alto. ¿Sabes por qué? Porque con esas dejo de alimentar las arcas del narcotráfico”.