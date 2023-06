Diputada Orsini tras reproche ético de Fiscalía por caso “telefonazo”: “No se ha cometido delito alguno”

La Fiscalía descartó abrir una investigación contra la diputada Maite Orsini (RD) por el denominado “telefonazo”, donde se le acusó de interceder ante Carabineros tras una detención del ex futbolista Jorge Valdivia. El Ministerio Público determinó que no existió delito, pero realizó un inédito reproche ético, asegurando que la parlamentaria usó su cargo para intervenir en un procedimiento policial. “Se acreditó que los hechos denunciados no tienen características de delito, por tanto no se ha cometido delito alguno (…) Las opiniones personales que el fiscal vierte en el escrito que entrega al juez de Garantía, mi opinión sobre aquello se la voy a hacer ver al Fiscal Nacional“, señaló Orsini a CHV Noticias.