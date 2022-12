Diputado Carter dejó de vivir con su mamá a sus 42 años: “Colegas del Congreso incluso me decían pollerudo”

“¿Por qué iba a querer dejar de estar con mi mamá y hermano si no sentía la necesidad de hacerlo?”. Con esa preguntas en mente, el diputado Álvaro Carter (UDI) entregó detalles de la decisión que lo llevó a salir del hogar que compartía con su madre y su hermano mayor, el alcalde Rodolfo Carter.

A sus 42 años, el parlamentario decidió formar su propia familia junto a su pareja, con la que lleva más de 14 años, y su pequeño hijo Diego, de 1 año.

Según contó a LUN, actualmente está arrendando un departamento que queda a 10 minutos de la casa que compartía con su mamá. Sin embargo, confesó que aún hay noches que se queda en dicha vivienda, a fin de ayudar a su hermano con el cuidado de sus dos hijos adoptivos.

Pero el paso a cambiarse de casa no fue tan sencillo. “Cuando les avisé que estaba viendo irme de la casa se enojaron un poco. Sentí que hubo un sentimiento de molestia, por parte de mi hermano, pero es un paso que hay que dar“, relató.

Asimismo, el diputado abordó los cuestionamientos de los que fue víctima por seguir viviendo con su mamá a dicha edad.

Al respecto, aseguró que “siempre me ha dado lo mismo, porque jamás me sentí avergonzado. No tenía nada de malo. Colegas del Congreso incluso me decían pollerudo, pero eso creo es no entender la vida, porque el Chile de hoy cambió“.

Aunque más allá de esto, Carter reveló que “me demoré en salir de la casa debido a la muerte de mi papá. A mí me hubiese gustado ser parte de las Fuerzas Armadas, pero era probable que me destinaran afuera. Y mi mamá me roba el corazón, es la mujer que más quiero en mi vida y no podía no estar con ella”.

Por lo mismo, el parlamentario no descarta que después pueda seguir viviendo con su madre. De hecho, “hemos visto en el futuro buscar una fórmula para poder vivir todos juntos en la misma casa. Lo hemos conversado con Rodolfo”.

Aún así, el congresista reveló que pese a tener una buena convivencia con su familia durante todos estos daños, los roces sí existían, como en todo hogar.

“Con mi hermano, nuestras peleas han sido porque, por ejemplo, yo he ocupado sus camisas o él las mías y después no se planchaban. O, a veces, por ejemplo, se nos cambiaban los calcetines. Cosas muy cotidianas”, relató el diputado respecto de su hermano Rodolfo.