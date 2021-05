Durante la jornada de ayer y en el marco de la crisis sanitaria, el Hospital Sótero del Río llegó al 100% de uso de sus camas críticas.

Así lo confirmó el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien señaló que incluso hay pacientes esperando en urgencia.

“Actualmente el riesgo de contagio de COVID es altísimo. El Hospital Sótero del Río está con sus camas críticas al 100% de uso, incluso hay pacientes esperando en urgencia”, detalló el jefe comunal a través de la cuenta de Twitter de la municipalidad.

Tras la aguda crisis que se vive en el sector hospitalario, el diputado Miguel Crispi (RD) aseguró que en una visita al Hospital de La Florida, funcionarios de la salud dieron cuenta del desalentador panorama que se vive a nivel nacional producto de la alza en los contagios por coronavirus.

“En esta conversación el Director me dice: Mira Miguel, en mi opinión este es el momento más crítico que nosotros estamos enfrentando como hospital, no tenemos camas”, expresó.

Lee también: “Hay pacientes esperando en urgencia”: Hospital Sótero del Río llegó al 100% de su capacidad

“Fui al día siguiente y fue muy fuerte lo que vi. Las UCI, las personas que están sedadas, que se despidieron de sus familias antes de estar sedadas que no saben si van a salir. Ver el esfuerzo que hace el hospital de abrir, de tener tantas camas y después más camas. Ver a los funcionarios desbordados…lo que vi es un hospital que se está sacando la cresta, que tiene una situación entre comillas de control y con unos funcionarios muy desgastados”, agregó.

Tras ello, criticó las medidas tomadas por el Gobierno como el pase de movilidad que entró en vigencia esta semana para las personas vacunadas con sus dos dosis. “Más allá de las decisiones que tome un Gobierno, quedémonos nosotros, tengamos cuidado. A los jóvenes que se vacunen, nosotros también podemos hacer cosas mientras uno intenta entender lo inexplicable”, dijo.

“Creo que esta semana, realmente el ministro de Salud ha tenido una actitud y unas señales que son criminales”, expresó, agregando que “nosotros no queremos que la gente esté encerrada, menos la gente que vive en sectores populares que vive en casas de 55 metros cuadrados. Pero no se puede ir al otro extremo de darle esa señal a la población cuando ayer mismo se cierra la urgencia del Hospital Clínico de la Católica, cuando no hay camas disponibles en La Florida, en Puente Alto”.

Lee también: Minsal reporta más de 8 mil casos de COVID-19 por tercer día consecutivo: Muertes superan las 29 mil

Respecto a esta medida, el parlamentario sostuvo que “el tema en sí no es el pase de movilidad. ¿Es este realmente el momento de liberalizar, de que la gente salga a las calles? Claramente no lo es, no se entiende y espero que el Gobierno tenga un poquito de humildad para recoger esta situación que se está viviendo en las urgencias y que es crítica”.

Además precisó que el denominado “dilema de la última cama” se vive todos los días en las unidades de urgencia del sistema hospitalario. “Ese dilema lo están viviendo todos los días, entonces quien se hace cargo de eso es la autoridad sanitaria. Uno no puede responsabilizar a la autoridad sanitaria de todo lo que pasa pero claramente aquí hay decisiones que están tomando que van contra la corriente, que no tienen ningún sentido”, zanjó.