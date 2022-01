El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper se encontraba en cuarentena preventiva por contacto estrecho mientras esperaba el resultado de su PCR. Durante la tarde de este miércoles, confirmaron desde su partido que el examen arrojó positivo.

Durante esta misma jornada, el diputado había compartido un post en su cuenta de Instagram en que afirmó que se encontraba “recluido en la pieza, esperando que me comuniquen el resultado del PCR”, agregando que estaba “aprovechando de ver algunas cosas en el computador”.

Horas más tarde, fue el mismo militante de RN quien emitió un comunicado de prensa en que detalló que fue “contacto estrecho de la diputada Erika Olivera“. Asimismo, declaró que “la verdad es que me encuentro bien, con síntomas muy leves, cuestión que atribuyo a los efectos de las vacunación completa que tengo (dosis de refuerzo incluida)”.

Finalmente, el político puso énfasis en que “como siempre, me ajustaré estrictamente a los protocolos que se me han indicado”, añadiendo que “he estado dedicando esfuerzo a comunicar mi actual condición a las personas con las que he estado, cosa de que puedan tomar los resguardos y medidas pertinentes”.

Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Cuídense a Uds y a sus familias. pic.twitter.com/IKG33dYyZ5 — Diego Schalper (@Diego_Schalper) January 19, 2022

Recordemos que actualmente, hay otros parlamentarios que también están cumpliendo cuarentena preventiva, como es el caso de Francisco Chahuán, Ximena Ossandón y Andrés Longton. Asimismo, la diputada socialista Jenny Álvarez también se contagió y desató una fuerte polémica al no estar vacunada, mientras que Erika Olivera también se encuentra con el virus.