El diputado Jorge Durán (RN) denunció que ha recibido represalias por haber manifestado una posición crítica al gobierno y a las ayudas económicas que ha entregado a la población para enfrentar la pandemia.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el parlamentario señaló que “ayer celebré el triunfo del tercer retiro en el Tribunal Constitucional”.

Durán detalló que en sus dichos a la prensa indicó que, para que el gobierno pueda repuntar, “dije que esto no pasa por cambiar un presidente, ministro o subsecretario. Pasa por cambiar realmente a la persona que lidera el segundo piso, los ministros y que todos saben que toma las decisiones y que esa persona tiene nombre y apellido y es Cristián Larroulet“.

El legislador indicó que una hora después se le informó que un grupo de personas cercanas a él fueron despedidas de su trabajo y que también su pareja estuvo a punto de perder su empleo.

“Solamente se salvó por el fuero materno, solo por el hecho de ser mi pareja intentaron despedirla“, contó.

Para él, la prueba de que se trata de una operación política es que “después de una hora (de que expresó críticas) despidieron a todas estas personas de forma simultánea“.

“Una fuente en La Moneda ya me había dicho en reserva que iban a operar de esta manera, que me controlara con mis comentarios, que no atacara al gobierno, que mi postura con el segundo y tercer retiro era algo que no estaban dispuestos a tolerar y que mejor que me tranquilice o sino iba a haber repercusiones“, dijo.

El legislador sostuvo que “yo no voy a dejar de decir lo que pienso ni voy a defender a ultranza el gobierno cuando creo que está mal, he tratado de ser lo más correcto con lo que yo creo y siento, pero el tratar de amedrentarme, de pasarme una factura política, acallarme, mandar una señal para los próximos Jorge Durán de que esto es lo que les va a pasar, es lo que le hace daño a la democracia”.

Además, afirmó que “estamos en una situación compleja a nivel país” y que este tipo de situaciones son “un atentado a la democracia y deja en evidencia el poder del señor Larroulet”.