Sin bolsillos ni números: Diputado propone que reos usen uniforme en cárceles

Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional, presentó este martes un proyecto de ley que propone el uso obligatorio de uniformes al interior de las cárceles.

La medida pretende impedir la entrega de objetos y drogas desde el exterior, además de eliminar las jerarquías dentro de los centros penitenciarios.

¿Qué dijo el diputado?

De acuerdo al legislador, la iniciativa pretende tener mayor control sobre la población penal: “Los capos al interior del recinto usan ropa de marca y con eso suben un par de escalones respeto al resto de la población penitenciaria”, explicó a LUN.

En esa misma línea, declaró que “terminar con el tema de las categorías es muy importante porque los que tienen más recursos suelen ejercer control sobre el resto”.

Sobre cómo serían los uniformes, el parlamentario indicó que se trata de prendas genéricas que no pretenden estigmatizar a nadie: “Lo principal es que estén uniformados y no tengan bolsillos, para que no guarden ningún elemento ahí, incluyendo celulares”.

Sumado a esas características, el diputado explicó que su idea no se asemeja a las realidades que se reflejan en las películas americanas, por lo que no necesariamente debe ser un traje de una pieza y tampoco tendrán números o rayados en la tela.

Emplazó al gobierno

Durán ocupó su cuenta de la red social X (antes Twitter) para explicar los detalles legales del proyecto y realizó un llamado a las autoridades para considerar los beneficios de su proyecto.

“Espero que el gobierno piense seriamente en la implementación de vestimenta para personas privadas de libertad. Como es un proyecto que implica gasto fiscal, la medida solo puede ser resuelta por el Poder Ejecutivo. Mi propuesta es seria y tiene toda la lógica”, señaló el parlamentario de oposición.

Finalmente, Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, valoró la propuesta y señaló que esta “generaría un impacto positivo porque la señal sería que están cumpliendo sus condenas o prisión preventiva bajo las reglas del Estado y no las que ellos pretenden imponer”.

