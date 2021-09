El diputado Guillermo Ramírez (UDI) se refirió a la posición de la bancada respecto al cuarto retiro de fondos, luego que el gobierno pidiera discusión inmediata al proyecto que se tramitará en particular este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“En la UDI hemos tenido un debate muy intenso y la conclusión que ha habido dentro de la bancada es que este es un proyecto que le hace daño a las familias más vulnerables. Ellas no van a recibir nada y les va a afectar la inflación”, expresó el parlamentario en Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En esa línea, advirtió que “hemos tomado la determinación, en la bancada de la UDI, que nosotros no estamos en el Congreso para preocuparnos de nuestra propia reelección, estamos para preocuparnos de las familias más pobres y por lo tanto, vamos a rechazar el proyecto”.

Finalmente, el legislador dijo que “si con los votos de la UDI alcanza o no, no lo sé, la palabra la tiene Renovación Nacional, pero no sé bien que está pasando al interior de ese partido”.

El proyecto de cuarto retiro se votará en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles a las 15:00 horas.

Mientras, la Sala de la Cámara de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá la iniciativa el próximo martes 28 de septiembre. En caso de ser aprobada, pasará al Senado.

El texto ha sido criticado por el gobierno, desde donde aseguran que es “una anti reforma” que perjudicará a los pensionados y a la economía nacional por la inflación, además de que acusan a parlamentarios de “pensar en las próximas elecciones y no en Chile”.