El diputado Harry Jürgensen presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN) el viernes ante el Servicio Electoral (Servel). La decisión fue comunicada por el parlamentario a la tienda este lunes a través de una carta.

En la misiva, Jürgensen reclama que “se dejó de ser un partido ordenado y bien dirigido, inspirado férreamente en nuestros principios y, desde hace más de un año, quitó además valor a su democracia interna y abandonó su compromiso como partido de gobierno”.

El diputado criticó que legisladores de la colectividad hayan aprobado ciertos proyectos, diciendo que “hoy son demasiados los parlamentarios de RN que votan de cualquier forma, sin considerar los conocimientos de reconocidos expertos, tampoco se respetan los principios ni los compromisos del partido y ni las posiciones de sus propios colegas de bancada”.

En esa línea, apuntó directamente al retiro del 10% de los fondos de AFP, lo que califica como “la gota que rebalsó el vaso”.

“Fue considerado normal por la directiva de RN, aunque se sabe que es la peor política pública de los últimos 30 años”, manifestó.

Según el parlamentario, “el partido adoptó el sistema de dejar hacer, con tal de conservar los votos en la próxima elección”.

Consultado por El Mercurio sobre su salida y por un eventual acercamiento con el Partido Republicano, Jürgensen dijo: “hoy me sentiré más cómodo como independiente y quiero que quede claro que no estoy en busca de una nueva casa, aunque me acercaré a personas en las que vea reflejadas mis convicciones”.