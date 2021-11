Durante este martes, comenzó a circular en redes sociales un extracto de una transmisión en vivo a través de YouTube en que el diputado electo por el distrito 10 del partido republicano Johannes Kaiser cuestionaba el derecho de voto de las mujeres y trató a inmigrantes de violadores, desatando una fuerte polémica que lo llevó, incluso, a cerrar su cuenta de Twitter horas más tarde.

Posteriormente, al ser consultado por sus declaraciones, se defendió indicando que en realidad solamente se trataba de “un sarcasmo“. No obstante, dichas explicaciones no atenuaron la controversia, sino que le echaron más leña al fuego.

Durante la tarde de esta misma jornada, el político emitió un comunicado refiriéndose a lo sucedido. Comenzó diciendo que “quiero pedir públicamente disculpas a todos quienes se hayan sentido ofendidos, por una serie de frases francamente inaceptables, que resultaron de una mala ironía que buscaba escandalizar llamando la atención”, agregando que “lo único que hacen es poner en duda mi irrestricto respeto a derechos fundamentales y a la dignidad de todas las personas sin distinción”.

Lee también: Diputado del Partido Republicano se defendió tras viralizado video donde cuestiona voto de mujeres: “Hice un sarcasmo”

Posteriormente, el hombre señaló que “como diputado, recién electo, me debo a todos los chilenos y chilenas, principalmente, a aquellos que votaron por mí, a quienes les digo de manera directa que el acto democrático de sufragar no lo he puesto jamás en duda“.

“Quiero reiterar también que trabajaré de manera incansable para restaurar aquellos derechos que se han perdido como sociedad y que afectan a hombres y mujeres, como son el orden público, la seguridad, el respeto y la dignidad de todos y todas”, siguió.

Lee también: Ministra de la Mujer criticó dichos de Johannes Kaiser y diputado electo terminó cerrando su cuenta de Twitter

Finalmente, Kaiser declaró que “desde el Congreso haré todo lo que esté a mi alcance para velar por los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los chilenos y chilenas. Lamento, profundamente, el mal entendido y reitero mis disculpas; agradezco el apoyo recibido el pasado domingo y trabajaré para llevar adelante los compromisos adquiridos”.