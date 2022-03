Johannes Kaiser sorprendió en la Cámara de Diputados y Diputadas tras iniciar su intervención hablando en alemán. “Danke präsident”, respondió luego que el presidente del hemiciclo, Raúl Soto (PPD), le diera la palabra.

Luego de decir algunas palabras en el idioma germano, Kaiser aprovechó de manifestar su molestia con parlamentarios que no hablan en español. “Continuaría hablando en alemán, como ha sucedido en una serie de ocasiones en actos públicos, si no fuese porque es una descortesía para todos los presentes. Es una descortesía cuando uno de comunica en un idioma que no denominan todos los presentes”, dijo, haciendo una clara alusión a las intervenciones en mapudungún.

En ese sentido, Kaiser afirmó que “nosotros tenemos un elemento unificador por sobre todas las etnias, por sobre todos los orígenes en Chile, y es el idioma castellano”, dijo.

“Yo quiero solicitar, humildemente, a todos los presentes, y aquellos que no lo están, que tengan las cortesía respecto del resto de nosotros, de tratarnos, de saludarnos, en el idioma que tenemos todos”, añadió el ex militante del Partido Republicano.

Finalmente, el parlamentario explicó que sus antepasados llegaron hace más de 150 años años al país y detalló que hay más de 500 mil germano descendientes en Chile. “No exigimos un trato especial, pedimos un trato igual, y creo que todos los chilenos nos merecemos un trato cortés y respetuoso“, cerró.

Revisa el momento acá: