“Me causa espanto”: Polémica de Peso Pluma llegó al Congreso y pidieron bajarlo de Viña

La presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024 se ha tomado la agenda social y política. Luego de la opinión de columnistas y autoridades locales, este miércoles la polémica se trasladó al Congreso en plena sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas.

El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) aprovechó su intevención ara criticar duramente la invitación del cantante mexicano en el certamen viñamarino.

“Me parece que requiere una reflexión que en el Festival de Viña se haga un espacio a este cantante que le hace apología al narcotráfico, que ha tenido problemas incluso de seguridad personal por las canciones que canta”, apuntó.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que “a mí de verdad que me causa espanto saber que esto va a pasar” y solicitó enviar un oficio a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para indicar “si tuvieron en consideración o no esta variable” al momento de seleccionar al artista.

“Me parece que es muy importante que quienes tenemos responsabilidades públicas seamos capaces de dar explicación a la ciudadanía, esto no es un tema menor“, aseveró.

Diputado pidió bajar a Peso Pluma de Viña 2024

“No deja llamar la atención que tengamos quizás en el festival más importante que hay en Latinoamérica, sin duda, y uno de los más importantes del mundo, a quien le hace apología al narcotráfico“, arremetió Araya.

Además, el diputado solicitó un oficio para el nuevo presidente de TVN, Francisco Vidal. “Entiendo que él no estaba en funciones cuando se tomó esta decisión, pero creo que es un tema que debiera revisarse“, explicó.

“Probablemente con esta intervención no nos van a invitar a la alfombra roja de Viña del Mar, pero bien vale la pena tener el valor de señalar que esto me parece que no es correcto”, añadió el legislador.

Jaime Araya no es el único parlamentario en advertir la presencia de Puso Pluma en el evento, ya que el diputado Álvaro Carter (UDI) también ofició al municipio viñamarino y TVN para “explicar su decisión”.

