Diputado Lagomarsino por muerte de Mía en hospital de San Antonio: “No se hizo todo lo que estaba al alcance”

La alta circulación de virus respiratorios sigue siendo un preocupación en la zona centro del país, sobre todo luego de la muerte de Mía Olivares, bebé que estaba a la espera de una cama en un hospital de San Antonio. En conversación con CHV Noticias, el diputado Tomás Lagomarsino se refirió a este caso asegurando que el hecho de que no haya recibido una cama en una UCI pediátrica, “le hace ver a su familia que no se hizo todo lo que estaba al alcance“. También abordó la capacidad de las unidades pediátricas, el retorno del uso de la mascarilla como medida preventiva y la petición de renuncia de autoridades por parte de algunos sectores políticos. “Hay que disponer de todos los recursos que sean necesarios, desde los distintos poderes del Estado, porque la salud no tiene colores políticos, para que ningún niño no tenga cama crítica cuando la requiera“.