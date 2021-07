Durante la mañana de este martes, un grupo de parlamentarios de oposición ingresó en la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Según detalló la diputada Camila Rojas (Comunes), el texto consta de tres capítulos, referidos en primer lugar, a la infracción a la Constitución y las leyes en materia de regulación y financiamiento del sistema educativo.

En segundo lugar, se apunta a la vulneración de los derechos de los trabajadores de la educación y, tercero, la amenaza a la vida e integridad física y psíquica.

En específico, Rojas aseguró que “más de la mitad de los establecimientos recibieron menos recursos que antes, pese a que estamos en pandemia y es evidente que se requerían medidas específicas” y que hay una serie de realidades “a nivel nacional, donde no están las condiciones para el retorno incluso si no estuviéramos en pandemia”.

“La situación de las escuelas en Chile es tan precaria y el abandono es tan evidente que si no estuviéramos en pandemia, hay quienes no pueden volver. El ministro no ha asegurado el derecho a la educación en ninguna de sus modalidades, ya sea virtual, presencial o híbrida”, añadió.

El documento está firmado por Mario Venegas (DC), Juan Santana (PS), Marcelo Schilling (PS), Camila Vallejo (PC), Crsitina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Esteban Velásquez (FRVS), Pamela Jiles (PH), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Gonzalo Winter (CS), Camila Rojas (Comunes) y Marcela Hernando (PR).