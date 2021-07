Con 68 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves realizar una interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris.

El diputado Miguel Crispi (RD) será quien estará a cargo del cuestionario y la sesión quedó fijada para el martes 20 de julio.

Entre las razones para realizar la acción legislativa, impulsada por parlamentarios de oposición, se encuentra la gestión de la cartera ante la pandemia del COVID-19 y la llegada al país de la variante Delta, cuyo primer caso fue confirmado hace una semana.

La iniciativa fue presentada luego de que ayer se reunieran las 52 firmas necesarias, instancia en que Crispi sostuvo que “esto no va a ser su punto de prensa semanal frente a los medios de comunicación, que ha sido como el matinal del ministro de Salud”.

“Esta va a ser una discusión en profundidad, un espacio republicano, de diálogo, donde lo que queremos no es enfrentarnos a una discusión de oídos sordos, sino encontrar soluciones a problemas que, como parlamentarios, hemos identificado en el territorio”, añadió.

En tanto, desde el oficialismo, Sebastián Torrealba expresó que “a mí me parece que está bien, aquí no hay nada que esconder: aquí hay cifras, hay realidades, hay también incertidumbres porque viene una variante distinta, y por lo tanto será bueno escuchar cuál es la estrategia. No lo veo como algo negativo, sino que lo veo como una oportunidad para explicar a los chilenos qué es lo que se hizo, qué se está haciendo y qué se va a hacer”.