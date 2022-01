Durante la tarde de este lunes 17 de enero, la Cámara de Diputados y Diputadas confirmó el contagio de dos parlamentarios con COVID-19, lo que significó que un grupo de legisladores haya entrado en una cuarentena por contacto estrecho, incluida toda la bancada del Partido Socialista.

El presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, informó de la existencia de los casos. “El primero de ellos fue notificado durante el fin de semana. Ya tenemos en cuarentena, como contacto estrecho, a cuatro personas más”, aseguró.

Asimismo, agregó: “El día de hoy hemos sido notificados de una diputada que dio positivo a coronavirus. Hemos hecho el seguimiento inmediatamente gracias al comité de Emergencia que determinó que hay una bancada que va a quedar en cuarentena hasta el día miércoles. Les vamos a pedir que mañana se puedan hacer el PCR“.

Lee también: TC suspende procedimiento por posible colusión contra empresas de transporte de valores

En ese contexto precisó que tiene entendido “que es una parlamentaria la que no tiene el esquema de vacunación y que dio positivo por coronavirus”.

¿Por qué un no vacunado puede entrar al Congreso?

Al ser consultado sobre la problemática, el presidente de la Cámara señaló que hay una diferencia tremenda entre quien es diputado y quien no, “porque la Constitución establece el derecho constitucional de los parlamentarios a asistir y poder votar en la Sala“.

“Si fuera por mí yo no permitiría que ningún parlamentario sin vacuna ingresara al Congreso. No estamos en dictadura, estamos en un régimen democrático, donde nos regimos por las mismas leyes todos. Y hoy día la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar, y no tengo como impedirle a un parlamentario que no tenga sus dosis completas para que pueda asistir a la Sala”, explicó.

Lee también: Estudio revela que seis de las 10 cassatas de helado de chocolate no cumplen con sus etiquetados

“Lamentamos profundamente (el contagio) y le deseamos una pronta recuperación. Además, esperamos que no se genere un brote mayor dentro de la Corporación“, afirmó.

Con respecto al trabajo legislativo, comunicó que se realizará la discusión de los proyectos el día martes, “tal como estaba establecido, pero no lo vamos a votar el martes para no alterar el quórum”. “Vamos a hacer la votación el día miércoles de toda la tabla de ese día más los proyectos que teníamos que votar el día martes”, detalló.

“De esa manera podemos seguir con el trabajo legislativo y dar certeza a los demás colegas que quienes han sido contacto estrecho van a poder ingresar y poder dar el quórum necesario con el PCR negativo“, sentenció.