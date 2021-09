Dos parlamentarios de Renovación Nacional confirmaron que votarán a favor del cuarto retiro del 10%, iniciativa que se discutirá en los próximos días en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Se trata de los legisladores Jorge Durán y Eduardo Durán, quienes decidieron tomar la misma postura que Paulina Núñez ante la la medida, lo que le valió las críticas de sus pares oficialistas.

Este martes, Jorge Durán denunció que ha habido “amenazas y estilo matonezco” en las negociaciones de parte de “algunos políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa. Han tratado de amenazar a los parlamentarios de este país, siendo que somos un poder del Estado”.

“Se está vetando nuestro derecho. Es por eso que yo me revelo ante estas amenazas y asumiré todos los costos que esto implique. Quiero anunciar que votaré a favor del cuarto retiro asumiendo todos los costos y amenazas de la cual hemos sido víctimas”, confirmó.

Consultado sobre el tipo de amenazas recibió, Jorge Durán no quiso profundizar al respecto, pero sí aclaró que “de que existen estas amenazas, existen. Esperemos que realmente no se siga con este estilo, si buscamos realmente construir un mejor país debemos hacerlo a través del diálogo, a través de argumentos y lo que ha faltado últimamente ha sido eso”.

A él, se suma el representante del distrito 13 Eduardo Durán, quien aseguró en sus redes sociales que “voy a aprobar el cuarto retiro del 10%. Porque quiero aportar al debate y considero que, por un asunto de transparencia, todos los diputados debemos visibilizar nuestra posición frente al cuarto retiro del 10 por ciento, les cuento que he decidido apoyar la iniciativa”

“Si bien el IFE es un buen mecanismo de ayuda, es insuficiente para las personas que tienen deudas universitarias, hipotecarias, bancarias o que necesitan mantener a flote sus emprendimientos. En los territorios que yo represento hay mucha angustia por la falta de empleos formales y el alza en el costo de la vida”, añadió.

En el posteo, el diputado aclaró que la decisión “no fue fácil”, debido a que “desde el Gobierno y el comando presidencial de nuestro candidato, Sebastián Sichel, me pidieron votar en contra. Y lamento que estén anunciando medidas y castigos para quienes no nos pleguemos a su punto de vista. Los liderazgos presidenciales deben ser proactivos y convocantes y no amenazantes. La política es debate y conversación y no imposición”.