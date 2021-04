Con 119 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputadas ratificó este viernes el texto que salió del Senado, habilitando así el tercer retiro de fondos desde las AFP.

Sin embargo, aún queda conocer la postura del Tribunal Constitucional, al que acudió el presidente Sebastián Piñera para frenar la iniciativa.

En ese sentido, diputadas y diputados tanto de oposición como del oficialismo hicieron un llamado al mandatario a retirar el requerimiento o presentar una ley sustitutiva.

Lee también: Senadora Marcela Sabat: “Es importante que el gobierno lidere el tercer retiro”

Desde el Congreso aseguraron estar abiertos al diálogo, con la finalidad de generar un acuerdo que permita llevar ayuda económica a la población.

La diputada Maya Fernández (PS) indicó que espera que el presidente escuche al Congreso, pero sobre todo al pueblo. “Es importante que desista de ir al TC y piense en la gente que lo está pasando mal. No se entiende por qué el presidente es tan tozudo”, sentenció.

Por su parte, su par de RN, Eduardo Durán, instó al mandatario a ponerse en los zapatos de la gente y desistir del requerimiento al TC.

“Esperamos que el presidente entienda que tiene que retirar esto del TC o esperamos que envíe una ley sustitutiva para el tercer retiro. Los chilenos y chilenas lo necesitan y no es posible que por el presidente, el país no tenga el tercer retiro”, dijo por otro lado la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

Lee también: Chahin y acusación constitucional: “No podemos terminar embarcados o descartando algo que no conocemos”

El diputado Leonardo Soto (PS), en tanto, sostuvo que el presidente Piñera “es el único que se niega a este proyecto, que es la única alternativa a otras herramientas de apoyo que no han llegado de manera universal”. Por eso, advirtió que la acusación constitucional en su contra “es consecuencia de una actitud indolente, insensible, de un presidente que se ha quedado solo. Es la persona más sola de Chile. Se está elaborando la acusación constitucional y esperamos la próxima semana tomar una decisión”.

“Este gobierno ha entregado mucho, pero ha habido un sector que es dos tercios de la clase media que no le ha llegado ni uno, y por ellos estamos dando esta pelea. Ese segmento necesita el apoyo hoy más que nunca. Le pido al gobierno que retire el requerimiento del TC o haga uno propio. Que no persevere en ese camino que no es el mejor”, añadió el diputado Francisco Eguiguren (RN).

Su homólogo independiente, Raúl Soto, llamó al mandatario a “escuchar a su pueblo y desistir del requerimiento ante el TC. Aún esta a tiempo. Tiene hasta el martes”.

Lee también: Vicepresidente de AGAP plantea bono de reconocimiento del Estado para reintegrar fondos previsionales

Desde RN, el diputado Andrés Longton dijo que la señal del Congreso es contundente. “Más de dos tercios de la Cámara aprobó el tercer retiro. La voluntad de avanzar en este tercer retiro está. Esperamos que esto no prospere en el TC y se logre un acuerdo con el gobierno para que el tercer retiro sea una realidad”, sostuvo.

El diputado Iván Flores (DC), en tanto, le pidió al jefe de Estado buscar una forma de retirar el requerimiento. “Hay gente que no ha recibido nada. Que la gente pueda hacer el retiro sin impuestos es un respiro y una ayuda para millones”, indicó.

Su par de la FRVS Jaime Mulet añadió que “ojalá el presidente retire hoy mismo el requerimiento y lo apruebe (el proyecto), para que la gente pueda retirar en 10, 15 días sus recursos”.