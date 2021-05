Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en particular el proyecto conocido como de impuesto a los llamados “súper ricos”.

En concreto, se aprobó la indicación de reducir el IVA a insumos básicos y otros bienes, sin embargo, lo esencial del documento no alcanzó quórum necesario, por ser una reforma constitucional que requería de 3/5.

De esta manera, no prosperó la iniciativa de gravar el patrimonio a las fortunas de más de US$22 millones y a las megas empresas (de 27% a 30%).

El documento despachado ahora pasa al Senado, donde se podrían reponer algunas indicaciones rechazadas en primera instancia.

Al respecto, el diputado Matías Walker (DC) declaró que “la explicación la tiene que dar los diputados de gobierno que votaron en contra del corazón del proyecto. Necesitábamos 92 votos y no los conseguimos”.

En tanto que el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, apuntó que “nosotros no nos oponemos a que haya más recaudación, tampoco nos oponemos que quienes tengan mas paguen más”, sin embargo “siempre dijimos que este impuesto era una mala política pública, no por defender intereses de nadie, sino porque no recaudaba lo que proponía y desincentivaba muchas inversiones”.

“En ese sentido, nos parece una buena noticia que se haya rechazado el corazón del proyecto“, concluyó.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) lamentó la votación y declaró que “la derecha sigue defendiendo a sus financistas y rechaza el impuesto a los súper ricos. De todas maneras se aprueba el IVA diferenciado y pasa al Senado. Ahí repondremos la indicación de impuesto al patrimonio para seguir en la lucha”.

