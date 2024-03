Ex director de Senapred apunta contra alcaldesas Ripamonti y Melipillán: “No pueden ser reelectas”

El ex director de Senapred, Álvaro Hormázabal, apuntó contra las alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué, Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, y aseguró que no deberían ejercer un segundo periodo como jefas comunales.

“Esas dos personas, por el nivel de trabajo que hicieron, la mala forma que lo hicieron, no pueden ser reelectas“, expresó en el programa Hoy es noticia de CNN.

En ese sentido, afirmó que “no es un tema político”, sino que su crítica responde a factores “netamente técnicos”. “Es importante que tal nivel de dejación, abandono, no puedan ser reelectas y yo me he preocupado de hacerlo presente“, reafirmó.

Álvaro Hormázabal destacó trabajo de Toha y Monsalve

Por último, Hormázabal destacó el “excelente trabajo” de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del subsecretario Manuel Monsalve, pues puntualizó que “no es un tema contra el Gobierno”.

Cabe recordar que este domingo, la asociación de funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, mediante un comunicado manifestaron su descontento por la salida de Hormázabal del organismo, señalando que se trataría de “una jugada política”.

En el extenso texto, el gremio denunció que la decisión “adoptada por el presidente de la República es injusta”, puesto que haría como responsable a Senapred de los “problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el Cogrid Regional”.

