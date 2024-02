Discurso completo de Michelle Bachelet en funeral de Sebastián Piñera

La ex presidenta Michelle Bachelet fue parte del funeral de Estado del ex mandatario Sebastián Piñera desarrollado la mañana de este viernes en el Salón de Honor del ex Congreso. Una ceremonia en la que aprovechó de destacar algunas cualidades de la otrora autoridad y hacer mención al estallido social, uno de los hitos más polémicos del mandato de Piñera. Junto con reiterar sus condolencias a cada uno de los familiares presentes, la ex Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU destacó su capacidad de diálogo y la aplicación de la institucionalidad para resolver conflictos.