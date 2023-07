Pdte. Boric en Cumbre Celac-UE: Habló de Venezuela, calificó de “agresión imperial” a Rusia y llamó a respetar DD.HH.

El presidente Gabriel Boric intervino este martes en la Cumbre CELAC-UE, que se está desarrollando en Bruselas, Bélgica, y reúne a cerca de 50 líderes de Europa, Latinoamérica y el Caribe.

El mandatario sostuvo una serie de reuniones bilaterales con representantes de la Región Valona, Haití, Finlandia y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, además de líderes progresistas como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Pedro Sánchez (España), entre otros.

Posteriormente, se trasladó hasta el edificio de la Comisión Europea para firmar un memorándum que apunta a la colaboración en entendimiento para una asociación estratégica en cadenas de valor de materias primas entre Chile y la Unión Europea.

Luego llegó al Edificio Europa, recinto en que se desarrolla el encuentro internacional, para realizar un discurso de seis minutos que abordó temas como la guerra Rusia-Ucrania, desigualdad entre naciones y las sanciones que han impuesto desde Estados Unidos hacia países como Cuba y Venezuela.

Discurso del pdte. Boric

“Creo que uno de los sentidos principales de esta Cumbre es constatar que no queremos pasar desde el supuesto ‘fin de la historia’, como predicaba Fukuyama hace un par de años, a una nueva Guerra Fría de dos potencias“, partió diciendo el mandatario en su intervención.

En esa línea, agregó que “Europa, América Latina y el Caribe no quieren depender de nadie, ni de Estados Unidos ni de China. Y creo que los valores comunes que tenemos en esta gran mesa redonda nos llaman a profundizar nuestra relación no sólo en términos económicos, sino que también en términos culturales, políticos y sociales”.

“Para eso es necesario que desde Europa se vea y entienda a América Latina y el Caribe como socios iguales, en condición de igualdad. Creo que todavía nos queda mucho por avanzar en términos culturales en esa dirección”, agregó.

Para llevar a cabo esto último, Boric sostuvo que es fundamental “algunas cuestiones básicas” como el respeto irrestricto a los Derechos Humanos “independiente del color del gobierno que esté en el poder”.

“No debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua, o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria“, añadió.

En la misma línea, argumentó que “las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan al problema en Venezuela, las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba, menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara al terrorismo, cosa que no es cierta”.

Por otra parte, destacó que “creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania”.

“Estimados colegas: Hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros“, concluyó.

Mira la intervención completa acá: