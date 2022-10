“En esta calle no hay niños chicos”: Disputa entre vecinos por cierre de plaza para evitar hechos delictuales

En Puente Alto, un grupo de familias reclama que sus vecinos cerraron una plaza pública por decisión propia y que no los dejan acceder a ella. Según comentaron, la habrían cerrado por un tema de seguridad y para evitar hechos delictuales, pero ello significó el inicio de una disputa que no saben cómo terminará. “Nos protege. Somos una calle donde no hay niños chicos”, dijo una vecina a CHV Noticias. ¿Qué dice el municipio?