Doble triunfo judicial para Compagnon: Se queda en casa de La Reina y decretan orden de alejamiento para Dávalos

Natalia Compagnon obtuvo dos triunfos en los juicios contra su ex esposo, Sebastián Dávalos. En uno de ellos se acusaba al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet por violencia intrafamiliar y, por esto, el tribunal decretó una orden de alejamiento. El segundo, en tanto, era por la eventual venta dolosa de una propiedad en La Reina, en la cual los jueces impusieron la suspensión de la venta del inmueble. Dávalos había supuestamente vendido esa casa a su actual pareja, María José Cordero, argumentando que ya no tenía dinero para mantenerla. Sin embargo, con la resolución de hoy, ya no estaría vigente ni la orden de desalojo emitida en diciembre pasado, ni la venta, por lo que Compagnon podrá quedarse en la casa que actualmente habita con su madre y sus dos hijos.