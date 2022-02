Alonso Nuñez era profesor de música en el Liceo Bicentenario de Ancud, sin embargo, hace un par de meses recibió un mensaje por WhatsApp del establecimiento donde se le anunciaba que “ya no requerían más de sus servicios”. No solo fue un despido irregular sino que el estado de pago de cotizaciones provisionales no estaban al día por lo que el hombre decidió entablar una demanda que en julio de 2021 fue recibida en la Corporación de Ancud. Luego de ocho meses, la causa fue remitida al juzgado cobranza y ya se encuentran realizando los trámites administrativos para gestionar su pago.