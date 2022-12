“Es ilegal”: Doctor denuncia que aseguradora bajó su renta vitalicia por casarse con mujer 29 años menor

Un doctor de 92 años denunció que su aseguradora le bajó su renta vitalicia por casarse con una mujer 29 años menor.

Se trata Alfredo Hoffman, quien contó a CHV Noticias que en 2014 decidió traspasar los fondos desde su AFP hacia la aseguradora Euroamerica, todo a cambio de una pensión vitalicia correspondiente a $1 millón.

Sin embargo, 8 años después la cifra bajó de manera considerable, llegando a los $342 mil.

“Lo bajaron a $342 mil, menos de los $400 mil que este gobierno fijó como sueldo mínimo”, comentó Hoffman y aseguró que la razón de la disminución se debió a que “me casé con una mujer 29 años menor que yo”.

Para llegar a fin de mes, lo debe hacer con la ayuda de familiares y ex alumnos.

“Es ilegal, cuando me empezaron a rebajar en mayo”, agregó. “A mí tal vez no me haya afectado tanto como mi esposa, porque a ella le han dado dolores de cabeza, tipo migraña, no puede dormir de noche (…) con $342 mil no me alcanza para el mes”, confesó.