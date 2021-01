Un complejo día vivieron los trabajadores de salud de Santiago, no solo por el incendio que afectó al Hospital San Borja, sino que también las inundaciones que se registraron en los hospitales Padre Hurtado y El Pino ante las fuertes lluvias que se registraron en la zona central.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, el Dr. Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica INDISA, destacó el duro trabajo de los funcionarios de salud, personal de clínicas y hospitales de la capital y Bomberos en la jornada de este sábado.

“Tuvimos que generar algunas camas nuevas, redistribuir el personal, movilizar pacientes de unas unidades a otras, pero se pudo hacer el espacio y de esas camas disponibles se ocuparon 14 entre pacientes de neonatología, recién nacidos que estaban descubiertos en el hospital, y pacientes críticos adultos. Eso nos generó una dificultad y durante la noche además otros hospitales tuvieron inconvenientes producto de la lluvia”, detalló el médico.

En la misma línea, señaló que “es lo que corresponde, no se puede responder de otra manera frente a una emergencia. Y al incendio se le agregó la inclemencia del tiempo con esta lluvia inesperada sobre la cantidad de milímetros que hemos tenido en muchos años, y no siempre las diferentes casas ni hospitales están preparados para una lluvia de esta magnitud”.

Con respecto al sistema frontal, el profesional recomendó a las personas a mantenerse secos. “Si uno se moja los pies, uno pierde el aislamiento térmico, de temperatura, y uno puede sufrir enfriamiento y eso lo hace tener menos defensa frente a infecciones. Hay bastante circulación viral, especialmente coronavirus en este momento, por lo que no debemos descuidarnos. Arroparse y mantenernos secos es la principal recomendación”.

Asimismo, hizo un llamado a tomar conciencia ante la crisis sanitaria y evitar vacacionar en lugares concurridos. “No estamos obligados a salir de vacaciones por el hecho de que exista el permiso, entonces mi consejo es que si usted no necesita estrictamente dirigirse hacia el litoral u otro lugar, no lo haga”.

“Este va a ser el único año en que vivimos en peligro y tuvimos unas vacaciones diferentes puertas adentro. Es muy necesario descansar, recrearse, relajarse, pero si es posible hacerlo sin estar en lugares concurridos, con aglomeraciones de gente es mucho mejor, y así cuidamos de nosotros y de nuestras familias”, sentenció.