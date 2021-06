La doctora Carolina Herrera analizó la situación sanitaria del país ante el drástico aumento en los casos nuevos de contagiados por COVID-19 registrado esta semana y por la reducción en la disponibilidad de camas UCI.

Al respecto, en conversación con el noticiero matinal de CHV Noticias y CNN Chile que conduce Rafael Cavada, la especialista dijo que “nosotros partimos este años con un estrés al sistema intensivo público y privado como no se había visto nunca en este país”.

“Tenemos 4.500 camas habilitadas de UCI con ventiladores mecánicos, personal y una cantidad de enseres que no logran todavía dar cuenta, pese al mayor esfuerzo que se ha hecho, de absorber la demanda que tenemos”, agregó.

En la misma línea, la médico afirmó que “cuando decimos que nos quedan 167 camas críticas, no es que queden, es que todavía se puede hacer minería y buscar un lugar donde poner pacientes, que es completamente distinto a decir que tenemos camas de UCI disponible”.

“Aquí han llegado modelos de ventiladores que han tenido una vida corta. Hemos tenido ventiladores de cinco tipos distintos en una misma UCI, ventiladores que no han tenido mantención suficiente o apropiada, que no han tenido representación de su marca. Entonces hay que entender que eso no significa tener la medicina en un estándar perfecto para la atención de esos pacientes”, indicó.

En relación al Pase de Movilidad habilitado por el Gobierno y la posibilidad de realizar viajes interregionales, la doctora Herrera dijo que “las personas no van a la otra región a decirle como los japoneses (con distancia) ‘¿cómo estás, mamá?’, van a abrazarlas. De hecho hay una autoridad sanitaria que llamó a abrazar a la abuela”.

“Es un doble estándar en el mensaje y en la comunicación de riesgo cuando las máximas autoridades salen dándose el codo o tocándose o tomando un niño en brazos. Yo no he logrado hacer entender a la gente que esta es una enfermedad viral que se transmite por partículas, las partículas van en tu saliva y que tienes que alejarte de las personas al menos un metro y medio, usar mascarilla y no tocarlas”, manifestó.