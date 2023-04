El doloroso relato de Carlos Yáñez, tío de carabinero asesinado: “La tristeza que llevamos no la saca nadie”

Un duro testimonio fue el que dio a CHV Noticias Carlos Yáñez, tío de Daniel Palma, cabo de carabinero que resultó muerto tras recibir dos impactos en su cabeza mientras realizaba una fiscalización en Santiago Centro.

El hombre conversó sobre el dolor por el que está pasando su familia desde la muerte de su sobrino y lo que esperan de las autoridades tras el lamentable hecho.

“Nosotros queremos justicia, ojalá que los pillen lo más pronto para que tengan un castigo. Porque no podían matar a una persona tan buena, en un minuto, acabar con la vida de un joven de 33 años. Toda una vida por vivir, dejó dos hijos“, dijo con pesar.

Asimismo hizo una crítica sobre el insuficiente equipamiento que portan los funcionarios policiales al momento de realizar procedimientos, en especial a los cascos que utilizan.

“El equipamiento que tiene Carabineros no sirve. (Los cascos) deberían ser balísticos. Por eso les disparan en la cabeza para matarlos al tiro, que fue lo que pasó la otra carabinera”, afirmó.

Al ser consultado por las manifestaciones y muestras de apoyo que les han llegado, respondió que no se lo esperaban. “Ni lo soñábamos, porque somos personas humildes, entonces no pensábamos este recibimiento y apoyo que hemos tenido de la comunidad y de todo Chile. Pero la tristeza que llevamos dentro no la saca nadie“, señaló.

Carlos también relató lo que está viviendo su hermana, la madre de Daniel. “Está destruida. Ayer me dijo ‘me caga… la vida, yo ya no quiero vivir’. Lo único que pedía era irse con él”, dijo.

Respecto a la eficacia de la promulgada Ley Naín-Retamal, el entrevistado señaló que no cree que responderá ante el problema que enfrenta hoy la institución.

“No creo en esa ley tampoco. Lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse bien los pantalones y no dejar que entren más gente extranjeros (…) Todos los que vienen sin documentos son los que están matando a la gente, a Carabineros”, expresó el tío de Daniel.

Por último, consultado sobre si confiaba en que las policías darían con el paradero de los responsables, contestó afirmativamente.

“Los tenientes y quienes estuvieron con nosotros nos dijeron que iban a ir hasta el final para pillarlos. No se van a escapar. Eso es lo que queremos la familia, sentir una justicia para que Daniel descanse”, finalizó Carlos.