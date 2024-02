¿Dónde estás, Henry Vásquez? Esposa clama por ayuda ante suspensión de búsqueda tras su desaparición

La Fiscalía de Curicó a través de su fiscal Jefe, Miguel Gajardo, confirmó que ya no se buscará más el cuerpo de Henry Vásquez, quien desapareció en junio de 2023 en la Villa Santa Mónica, Los Niches, Curicó.

A pesar de que durante gran parte de su desaparición causó misterio e intriga que justo esta situación se diera cuando el hombre de 44 años iba a su primer día de trabajo, el Ministerio Público formalizó el pasado viernes a dos individuos.

Se trata de Cristian Gagliano Cruz, dueño de una lechería y un empleado de este, Guillermo Jiménez Aravena, a quienes se les imputan los delitos de secuestro y homicidio. Ambos quedaron en prisión preventiva.

Desesperado llamado de la esposa de Henry Vásquez

María Soledad González, esposa de Henry Vásquez, habló con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y afirmó: “Tengo mucha rabia e impotencia, por no encontrar el cuerpo de mi pareja. Me parece muy raro que no aparezca”.

La mujer afirmó que se enteró por la prensa de que la Fiscalía ya no buscará el cuerpo: “Estoy en shock, yo no puedo creer que cierren una investigación sin poder encontrar el cuerpo. Yo no voy a parar, si tengo que hacer 5 mil marchas lo voy a hacer”, dijo la esposa del desaparecido, que también agregó que no cuenta con un abogado por temas económicos.

María Soledad acusa Cristian Gagliano, quien habría tenido ataques de celos por la cercanía y amistad de Henry con su esposa.

Caso Henry Vásquez en ¿Dónde Estás?

Hace algunos meses, específicamente en noviembre, CHV Noticias emitió una nueva sección de ¿Dónde Estás?, dónde se abordó el caso de Henry Vásquez, un operador de maquinaria pesada que desapareció en extrañas circunstancias en Curicó, justo cuando iba a su primer día de trabajo.

El hombre habría puesto un aviso en Facebook en mayo y, a raíz de ello, recibió un llamado con una oferta laboral de un desconocido, quien lo pasó a buscar para iniciar sus labores.

