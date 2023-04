Hasta acamparon: Locura total generó la llegada de marca de donuts a Chile

Este jueves en la mañana se inauguró la primera sucursal de Krispy Kreme en Chile, lo que generó locura entre sus adeptos, quienes incluso acamparon durante la noche en el lugar.

Decenas de personas llegaron hasta Avenida Presidente Kennedy lateral 8200, en la comuna de Vitacura, para ingresar a primera hora a la tienda de donuts.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Krispy Kreme Chile (@krispykreme_cl)

¿Por qué acamparon en el lugar?

Los adeptos a la marca acamparon en el lugar debido a que se estaban ofreciendo importantes premios a quienes llegaran primero.

Las primeras 12 personas en comprar sus donas recibirán un año gratis de productos, mientras que del 13 al 100 tendrán una docena de donuts mensual por un año y del 101 al 300 accederán a una docena mensual gratuita por seis meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Krispy Kreme Chile (@krispykreme_cl)

La marca de donuts es mundialmente famosa y lo fue aún más tras salir en un capítulo de Keeping up with the kardashians (KUWTK), en el que Kris Jenner le compró ocho docenas de donas Krispy Kreme a Khloé Kardashian.

En ese momento, la empresaria estaba embarazada, sin embargo, no aceptó comerse la gran cantidad de masas que le llevó su madre.

“No me puedo comer ocho docenas de donas”, le dijo a su atónita progenitora.