La dra. Izkia Siches, jefa del comando presidencial del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, manifestó rechazar las agresiones a la opción a La Moneda del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con El Mercurio, la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) afirmó que “a mí me ha tocado, porque he sido amenazada y en este rol espero que no me vayan a agredir o funar”.

En ese sentido, la doctora apuntó a que “también creo que hay que pensar que justamente estas campañas del miedo, como lo vimos en el caso de Bolsonaro, se alimentan de este tipo de acciones”.

“Las personas que no quieren contribuir con ese candidato, lo peor que pueden hacer es agredirlo, funarlo o golperarlo. Eso es algo que puede terminar haciendo una ebullición de esa candidatura”, comentó la jefa de campaña de Boric.

Asimismo, la Dra. Siches aclaró: “Además de pedir que vivamos en paz, pido que la gente no sea ingenua, porque esto favorece a ese candidato”.

Por otro lado, sobre un eventual gobierno de Apruebo Dignidad, indicó que “el control de la pandemia no tiene que ser ni de gobierno ni de oposición. Ojalá sea un trabajo transversal”.

“Le recomendaría a nuestro presidente Gabriel Boric incorporar a quienes están conduciendo y creo que la doctora Paula Daza ha tenido un rol importante (…) la invitaría a un consejo asesor o algo por el estilo, pero también hay que mirar la institucionalidad del Ministerio de Salud”, afirmó.

¿Por qué apoya a Boric?

La Dra. Izkia Siches cree que Gabriel Boric “ha construido un acuerdo colectivo que nos ha convocado a mirar el país en su larga perspectiva”.

🔴 AHORA | Izkia SIches se suma la campaña de Gabriel Boric: "Yo misma me sorprendo de mi decisión. Miro la cara de mi hija y sé lo que debo hacer" 👉 Nota https://t.co/Yura4XA6Nj Más en https://t.co/JkS0RTKgPL pic.twitter.com/9uWL4M2OOJ — CHV Noticias (@CHVNoticias) November 25, 2021

De la misma forma, mencionó que el candidato al sillón presidencial insta a las personas a “pensar que podemos vivir en un país que vive en paz y en tranquilidad, pero que mira las transformaciones sociales que le van a tocar a nuestros hijos e hijas”.

Finalmente, sostuvo que “Gabriel siempre ha estado abierto a reconocer errores e incorporar miradas. El paso a nombrarme jefa de campaña habla de su perspectiva de salir de su espacio de confort”.