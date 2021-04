Conmoción causó el caso de un hombre que ha pasado tres años sin poder trabajar debido a un accidente laboral y que lleva seis meses sin recibir el dinero de sus licencias.

Marcelino Gálvez Gómez compartió parte de su testimonio con CHV Noticias el miércoles, cuando se encontraba afuera de ChileAtiende, en Santiago, hasta donde lo habían derivado desde la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Visiblemente angustiado, contó: “todas estas licencias tengo. No me han pagado ni una, casi. No sé leer ni escribir”.

Este jueves, Marcelino volvió a hablar con CHV Noticias, esta vez en su casa, y contó que durante toda su vida trabajó en aseo para municipalidades, barriendo calles. Hace tres años, en la comuna de Peñalolén, sufrió un accidente que lo dejó imposibilitado de trabajar.

“Yo trabajo recogiendo la cochiná, lo que bota la gente en las calles, y por eso me jodí la mano, por un saco de cemento”, relató.

Gana el mínimo, pero como le pagan las licencias cada seis meses, su ficha de protección social consigna una renta de $1,5 millones, lo que le imposibilita de conseguir cualquier bono del Estado.

Marcelino pide que se le paguen sus licencias y poder ser operado para volver a trabajar. Durante los últimos tres años ha sobrevivido básicamente gracias a la caridad de familiares y vecinos.

CHV Noticias se contactó con la Superintendencia de Seguridad Social, desde donde indicaron que tras conocer el caso de don Marcelino, finalmente tomaron la decisión de aprobar sus licencias.

Explicaron que cuando una persona lleva mucho tiempo con licencias, ocurre que son rechazadas. Si el problema es crónico y el trabajador no se va a recuperar, como sería el caso de Marcelino, lo que aplica es una pensión de invalidez.

De todas formas, debería recibir los pagos de los últimos meses dentro de los próximos días. Sin embargo, no sabe si podrá acceder, por ejemplo, al Bono Clase Media, ya que al haberse acumulado tantas licencias, al cobrarlas todas su ingreso figuraría demasiado alto para solicitar en el sistema.

Cómo ayudar

Para aportar económicamente a Marcelino Gálvez Gómez, las personas pueden depositar dinero en su CuentaRUT del BancoEstado: 10530539.