“Fue un ruido inexplicable”: El dramático relato de minero que quedó atrapado por 4 horas en mina El Teniente

El pasado lunes se produjo un accidente en la mina El Teniente, en la región de O’Higgins, que provocó que un trabajador quedara atrapado producto del estallido de una roca.

Según informó por aquel entonces el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el hecho se produjo por un evento sísmico por el estallido de una roca en un nuevo nivel de la mina Andes Norte.

Tras la preocupación inicial, el trabajador logró ser rescatado, al mismo tiempo que “el personal que estaba de turno fue evacuado exitosamente”. “De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se aisló el sector, evacuando a las personas que trabajan en el área. También se dio aviso a la autoridad competente”, informó Codelco.

Hoy, a dos días del hecho, Manuel Reyes conversó con CHV Noticias y entregó inéditos detalles del accidente, el cual lo mantuvo más de 4 horas al interior de la división El Teniente, en la comuna de Machalí.

“Cuando iba a salir con el equipo (de la mina), un ruido que no te puedo explicar, que es inexplicable. Quedó todo lleno de polvo“, comenzó diciendo el minero que llevaba 4 años trabajando en el lugar.

“Me empecé a liberar, sacando material, hasta que me encontré con un bloque, ahí no tenía más que hacer. Me comuniqué por radio, ellos sabían que estaba ahí así que me empecé a preparar para estar harto tiempo”, expresó, recalcando que el contacto vía radial fue clave para concretar el éxito del rescate.