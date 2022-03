Conmoción causó lo ocurrido este martes por la noche en el marco de las protestas por el Día del Joven Combatiente, luego de que un grupo de sujetos destruyera por completo un departamento ubicado en Santiago Centro. Según lo relatado por el dueño de la propiedad, él llegó solamente instantes antes de que la turba subiera por el edificio y que, en total, habrían sido tres los individuos los que entraron al inmueble para destrozarlo en su totalidad. “No se pudo hacer nada. Cuando yo llegué a la puerta, la puerta estaba rota y estaban entrando. No lo pude evitar porque eran muchos. (Hubo) una violencia extrema. Me golpearon, me patearon y no me pude defender”, relató. Asimismo, el propietario aclaró que él vive solo y que arrienda las habitaciones a otras dos personas. Precisamente, información preliminar indica que uno de ellos tuvo un intercambio de palabras con manifestantes y le habría realizado gestos obscenos, provocando que subieran al edificio a golpearlos. Sin embargo, eso aún está siendo indagado por la policía.