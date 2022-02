Por segunda semana consecutiva, y en el contexto de las manifestaciones desplegadas en Plaza Italia, el dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri, sufrió una agresión por parte de encapuchados al interior del local. Lo anterior llevó a que en su defensa utilizara una escopeta a postones para repeler el ataque.

A raíz de este suceso, y en conversación con CHV Noticias, Carlos Siri relató que todo comenzó cuando “estábamos con clientes, empezamos a evacuar y disparan un extintor y lo vacían adentro del local. Los clientes entraron en pánico y los hicimos salir por las puertas de emergencia“.

“En ese minuto, yo fui a buscar a mi oficia un rifle a postones (…) Una pistola a balines se ocupan para disparar al blanco, cosas así, no son letales. Obviamente que si le disparas a la cara y le vuelas un ojo, claro que sí, pero hay que tener puntería que yo no tengo”, añadió.

Luego de los disparos llamó a Carabineros, pero aseguró que “no me quedó otra opción, porque sino el local no está hoy día“. Asimismo, sostuvo que “estamos de acuerdo con todas las demandas sociales, pero no pueden atacar civiles y tomarlos como rehenes”.

En dicho contexto, reveló que tuvo una reunión con el presidente electo, Gabriel Boric, aunque acusó que “compromisos reales y puntuales no hay ninguno”.

“Qué voy a hacer”

Finalmente, este lunes Siri se volvió a referir a lo acontecido en Radio Bío-Bío, donde entregó más detalles de lo ocurrido hace cuatro días.

Según dijo, desconocidos comenzaron a intentar entrar al local y a partir de ello fue a buscar su rifle a postones y una pistola a balines a su oficina, sin dejar que nadie más las manipulara porque “la responsabilidad es mía”.

A partir de eso, indicó que disparó alrededor de seis postones, provocando que la gente se dispersara del lugar. En CHV Noticias, un sujeto que afirmó ser víctima de estos disparos, argumentó que solo iba pasando por el lugar y no participó de la vandalización. Pero los registros del lugar dirían lo contrario.

“Yo no estoy orgulloso de haberla ocupado (escopeta), pero la pregunta es cuántas veces tengo que recibir una golpiza como la del día viernes, para ocuparla“, añadió Siri.

Respecto de su actuar, no descartó volver a utilizar dichas armas en una situación similar. “Si me van a agredir de esta forma, qué hago. Si me tienen acorralado entre una jauría de salvajes, claro que la tendría que ocupar, qué voy a hacer“.

“No tengo protección del Estado, el Estado no es capaz de prevenir esto, no es capaz que la zona vuelva a ser normal para el uso público de toda la gente, incluido los manifestantes”, cerró.