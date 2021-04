Desde este lunes las botillerías sólo podrán atender si es que tienen giro de abarrotes, en el marco de las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno ante el aumento de casos en el país por la pandemia.

Esta decisión ha desatado una situación muy compleja para los comerciantes de este rubro, quienes acusan “falta de información” y “competencia desleal”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó en conversación con CHV Noticias que “las botillerías podrán abrir siempre y cuando también tengan abarrotes, que es lo que pasa en la mayoría de ellas”.

“Lo que nosotros hemos establecido es un bloqueo al giro sólo de botillería, no al almacén de barrio donde también se puede vender alcohol o a otro tipo de comercio donde se venda alcohol. En el caso particular de los que son sólo botillerías, en este plazo no va a estar permitido, son dos semanas”, agregó.

Algunos dueños de botillerías se vieron favorecidos por esta medida, ya que también se dedican a la venta de abarrotes. Sin embargo, para otros estas dos semanas le significarán una importante baja en los ingresos por la imposibilidad de funcionar.

“No todo el mundo tiene los mismos ingresos, es una realidad, y a veces la gente consume más o menos alcohol. A veces nosotros percibimos más dinero como negocio por la venta de alcohol que por la parte de almacén, aunque vendemos productos esenciales que nuestros vecinos siempre compran acá”, señaló una comerciante.

Otro dueño de un negocio aseguró sobre las nuevas medidas que “por un lado es bueno porque nos permite trabajar a nosotros, pero por otro lado para los que tienen botillería solamente como patente es malo, porque a los supermercados sí les permiten abrir y vender alcohol, y a las botillerías obviamente no”.