Jorge Durán (RN) se refirió al proyecto del tercer retiro del 10%, cuestionó que el gobierno no se allane a no ir al Tribunal Constitucional (TC) y acusó que “egos” se interponen en poder despachar el proyecto. Incluso criticó a su propio sector.

“Estoy un poco molesto, desanimado. Hace una semana había muy buen clima de apoyarlo, pero esta semana han primado egos personales, el individualismo, el miedo a quien puede ser el futuro candidato presidencial ye so lo único que ha logrado es entorpecer que avance”, sostuvo en entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En la misma línea, apuntó que “el Tribunal Constitucional fue expresamente claro que no iba a volver a pasar un nuevo retiro de fondos a través de un transitorio. Si eso algunos colegas no lo han logrado entender la única alternativa para salvar eso es que el gobierno de allane ano ir al TC y no veo voluntad de no ir”.

“Habían dos proyectos de reforma permanente, que eran precisos en poder hacer posible el tercer retiro. Luego la indicación del diputado Ilabaca y Walker creo que más que contribuir lo único que hizo fue enredarlo, volverlo peligroso para mi sector y pone en riesgo muchos votos asegurados, lo que fue una pésima jugada”, declaró Durán.

Junto a lo anterior, el legislador oficialista cuestionó “la alternativa de Joaquín Lavín (retiro del AFC), que no sé si parece más como un salvataje para las AFP que para la gente. El conejo que sacan del sombrero de parte del gobierno no parece de buena voluntad para ir en ayuda a la clase media endeudada, sino un salvavida para que no se toque la gran caja financista de las AFP”.

“Esta falta de voluntad, esta falta de empatía, este Juego de Tronos, de quien mueve una fecha o cómo entorpecemos más el proceso legislativo, la falta de voluntad de mis sector político, en insistir ayer en dilatar el proyecto de eutanasia con el único objetivo de pasar el proyecto del tercer retiro para la próxima semana, eso nos hace mal”, subrayó.

Es por lo anterior que advirtió que “estamos alimentando un segundo estallido social y lo estamos alimentando con nuestro individualismo, ego, falta de empatía con la gente que sufre”.

“En el segundo piso no logran dimensión que esto no debiese ser a petición de partes, debiese ser un pago automático (los bonos) en la cuenta RUT de cada chileno, desconocen el nivel de digitalización de las personas”, concluyó.