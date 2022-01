La crisis migratoria en el norte de Chile sigue aumentando, Recientemente el alcalde de Colchane, Javier García, ha denunciado la falta de atención del gobierno, lo que según sus declaraciones ha generado un colapso en el refugio improvisado que se ha instalado en la frontera.

Lo anterior, se suma al reciente deceso de un emigrante venezolano que cruzó más de cinco países para llegar a la frontera norte nacional, convirtiéndose en la segunda víctima fatal en lo que va de este 2022.

En ese contexto, los centros asistenciales de la zona viven su propia realidad. Yolanda Flores, directora de salud municipal de Colchane, evidenció la realidad que vive muchos trabajadores del rubro, quien calificó a la gente que ellos “desconocen” como personas “violentas”.

“La verdad es que es bastante agitado, da miedo, temor caminar por las calles. Esto no se ha vivido antes, en verdad es que hay una inseguridad tremenda. Uno ya no puede caminar con tranquilidad en cualquier lugar de Colchane, hay mucha gente alrededor de la plaza, gente que nosotros desconocemos, pero se les ve que son violentos. Hay gente que es muy agresiva y nos da temor y miedo darles la atención”, dijo Flores según recoge ADN.

Lee también: Boric califica de inaceptable agresión a carabineros en Iquique: “El tema de la seguridad es prioritario”

Lo anterior, según expone, se suma a que en las últimas dos semanas se han levantado asentamientos precarios alrededor del centro de salud, denunciando además que los individuos que se juntan en la Plaza de Armas del sector, “beben alcohol y consumen drogas” hasta alta horas de la madrugada.

Por su parte, Cinthia Olivares, quien es la persona a cargo de la urgencia del Consultorio General Rural de Colchane, aseguró que antisociales “están robando al ingresar a la posta”.

Las noches en la posta

“Acá los funcionarios están durmiendo con cuchillos. No sé hasta cuándo vamos a seguir así”, lamentó la funcionaria de la salud. Asimismo, Olivares agregó que los vecinos de la localidad no pueden acudir de manera segura y tranquila al centro de salud, ya que “tienen miedo de ser asaltados”.

En esa misma línea, Yanitza Guerra, quien cumple labores como técnica en salud en la misma urgencia del recinto, reveló que vive, duerme y come los siete días de la semana.

Lee también: Alcalde de Iquique y crisis migratoria: “Un país no puede darse el lujo de abrir las puertas sin saber qué entra”

“La verdad duermo con un cuchillo, porque duermo sola en la posta. Usted comprenderá que el vivir con el temor de que se metan a la posta, que entren a robar medicamentos o cualquier otra cosa, me da miedo, porque me ha tocado atenderlos y con agresividad me responden”, expresó.

“No se puede dormir tranquila al saber que ellos están afuera de la posta. Yo me voy a ir, la verdad, estoy mal físicamente, mentalmente. Encuentro que tampoco tenemos la seguridad que se necesita, más si ahora ellos están en una toma al lado de la posta. La verdad prefiero mil veces trabajar en Iquique o en Hospicio, pero a Colchane yo me voy a ir por esta situación”, afirmó.

Para el doctor de la comunidad, Gonzalo Vera, el escenario podría generar efectos negativos a los nuevos trabajadores.

“Los más antiguos, como yo, conocemos más o menos la situación, pero la mayoría de los funcionarios (de la municipalidad, carabineros, colegios, en el mismo centro de salud) son nuevos. Hay muchos funcionarios y trabajadores que están uno o dos días y luego se van porque no se sienten seguros, incluso hay gente que no quiere ir a trabajar por la misma situación de la pandemia y la crisis migratoria, que se complementan entre las dos”, detalló.

Lee también: Edificio del GORE de Tarapacá amaneció con irónico lienzo contra pdte. Piñera

Para Yolanda Flores la problemática radica en que “no hay capacidad para albergar a toda la gente (…) Pienso que es una irresponsabilidad de gobierno no acogerlos”.

Desde el gobierno

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado ha declarado en las últimas semanas que se ha evidenciado una anomalía en el flujo de personas en Colchane.

“Hemos tenido una situación un tanto distinta a otros meses porque: si bien es cierto que la última vez que estuve en Colchane implementamos un dispositivo de primera acogida, ese dispositivo estuvo funcionando bien porque teníamos la capacidad de trasladar a las personas a residencias sanitarias. En el último tiempo afectó el aumento de contagios y positividad, y eso determinó que el circuito de cuarentena fuera mucho más complejo, además que en Iquique no teníamos disponibilidad para abordarlo, y a eso se suma el clima y las lluvias en el altiplano, que generaron un trastorno en el dispositivo”, explicó.

No obstante, aseguró que la situación está siendo trabajada, además de la intención de reforzar el trabajo en las fronteras. “En abril del año pasado sacamos la nueva ley de migración, enviamos el reglamento a Contraloría y estamos esperando a que sea visado para abordar la situación en la comuna”, añadió.