El duro mensaje de mamá de niña dada de alta tras 7 años: “Me dijeron que no iba a pasar las 12 horas de vida”

Dafne, una niña de tan solo siete años, fue dada de alta después de estar toda su vida internada en el hospital de Los Ángeles, en la Región del Biobío. En conversación con CHV Noticias, Ángel María, mamá de la pequeña, entregó un potente mensaje a padres que estén en la misma situación. “Aunque les digan que a sus hijos les queda media hora o no va a pasar la tarde, ustedes sigan creyendo y teniendo fe, porque a mí me dijeron que Dafne no iba a pasar las 12 horas de vida y tiene 7 años”, afirmó.