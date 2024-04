Eduardo Macaya rompe el silencio por acusación de abuso sexual: “Si no fuese por el cargo de mi hijo…”

Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, asistió este martes la audiencia de preparación del juicio oral en su contra en San Fernando.

Lo anterior ya que la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins pidió 12 años de cárcel para Macaya Zentilli por el delito de abuso sexual contra menores.

Al ingeniero agrónomo se le había decretado en un primer momento prisión preventiva. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Rancagua cambió la medida cautelar de arresto domiciliario tras el pago de una fianza de $150 millones.

Eduardo Macaya Zentilli rompe el silencio

Tras escuchar la acusación de la Fiscalía por el presunto abuso a cuatro menores de edad, el empresario de 71 años leyó una declaración escrita tras salir del tribunal.

Macaya manifestó que que no había hablado “para no afectar ni exponer a las niñas que están involucradas en los hechos investigados… Las personas que más quiero, y que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”.

“Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos (desde la defensa) una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido“, agregó. Ver también Ministra Tohá descarta la presencia de Hizbulá en Chile: ”No tenemos amenazas de ataques”

Eduardo Macaya Zentilli acusó sesgo político

Macaya afirmó que este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido a lo largo de toda la investigación, no solo por parte del Ministerio Público, sino también por redes sociales.

“Hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos, como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es más rentable hablar de ‘los abusos del padre de un senador de la UDI’ que investigar los hechos que motivaron a la denuncia”, señaló.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, afirmó.

