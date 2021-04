A más de un año del comienzo de la pandemia y con la Región Metropolitana nuevamente en confinamiento, para muchos las faltas constantes a las medidas se explican por la falta de fiscalización por parte de las autoridades. Para comprobarlo, recorrimos por tres noches el principal eje de Santiago, que lo componen las avenidas Bernardo O’Higgins y Providencia, donde pudimos confirmar una considerable reducción en la movilidad, pero también el nulo control para quienes andaban en vehículo o incluso caminando a altas horas de la madrugada. “Los esfuerzos que hemos realizado en fiscalización también siempre son insuficientes. No hay más capacidad de fiscalización, estamos al máximo operacional. En toque de queda se disminuye bastante la circulación, es mucho menos que durante las horas diurnas. Y cuando estamos en cuarentena nosotros privilegiamos los controles en horas no de toque de queda”, aseguró Cristóbal de la Cerda, jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que “las noches por supuesto deben ser reforzadas y así se lo he pedido al general Yáñez. Están haciendo un esfuerzo importante, lo están haciendo también las Fuerzas Armadas. Estamos haciendo todos los esfuerzos del caso, pero también tenemos que entender que hay turnos, que hay otras necesidades, que hay otras prioridades”.