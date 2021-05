El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, remarcó sus diferencias con su competidor de bloque Ignacio Briones, a pocas semanas de las elecciones primarias pactadas para julio.

En entrevista con Radio Bío Bío, el ex ministro de Desarrollo Social aseguró que “tiene un testimonio distinto en la política”, y que además entiende el país “más allá de los libros”.

Luego, realizó la comparación contra el aspirante de Evópoli al sillón presidencial, donde afirmó que “él dice hot dog, yo digo completo”, haciendo referencia a la tradicional comida.

“Si algo le sobra a la derecha, es una sobredosis de técnica, cree que todo se arregla en un Excel”, agregó Sichel.

Además, se refirió a las críticas que ambos recibieron por la creación del Ingreso Familiar de Emergencia al inicio de la pandemia. Iniciativa que no fue respaldada por la oposición por el bajo monto que entregaba a las familias.

“Me hubiera encantado ser más tiempo ministro, alcancé a aprobar el IFE y estoy muy orgulloso de haberlo creado. Me fui en junio, no porque me quería ir sino porque básicamente hubo una lectura de partidos que parece que no me querían ahí adentro”, comentó.

Aquí, fue consultado respecto a las primeras políticas que aplicaría en caso de ser elegido presidente, por lo que Sichel respondió que “a los próximos Gobiernos le falta el sentido de urgencia, porque es ridículo un Estado que te atiende hasta las 2 de la tarde y no hasta las 6. La vocación política no es solo administrar, también tiene que ver en cómo la persona se enfrenta a ese servicio público”.

Finalmente, el candidato concluyó en que “no le tengo temor a la democracia. No me gusta que la izquierda que tienda a irse a la refundación y tampoco me gusta de la derecha profunda que se para en la resistencia y le tiene miedo a los cambios. Yo no le tengo ningún miedo a los cambios”.