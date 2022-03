Durante las últimas semanas, se han dado a conocer diversas situaciones de violencia ocurridas en establecimientos educacionales a lo largo de todo nuestro país. Una de ellas, fue la denunciada realizada por un padre, cuya hija habría sido violada por un estudiante al interior de un liceo en la comuna de Renca, en pleno horario de recreo.

Según indicó el apoderado de la víctima en contacto con Contigo en Directo durante este miércoles, el episodio se habría producido luego de que el agresor encerrara a la joven en una sala. “El tipo la llevó engañada para allá. Le dijo ‘oye, te buscan'”, aseguró.

Con respecto a este crudo relato, el hombre sostuvo que “es una noticia que que ningún papá quisiera recibir. Esto ocurre a las 12:20 horas y a mí me llaman a las 15:05 para informarme de una situación grave que le había ocurrido a mi hija… yo destrozado totalmente. Le entrego toda mi confianza al liceo y me entregan a mi hija violada, es una cosa espantosa”.

Lee también: Estudiantes secundarias marcharon para pedir justicia tras acusaciones de acoso y abuso sexual

“Se me vino el mundo abajo, porque somos de esas personas que se han sacado la mugre criando a nuestros hijos, venimos de los más abajo, de la mierda… mis cabros son extraordinarios, tengo una hija en la universidad y se me vino el mundo abajo”, agregó.

El padre de la víctima señaló, además, que “lo hago público porque creo que es la mejor forma de enfrentar esto, con verdad, con justicia y no quiero que a ningún niño o niña le pase esto… es por eso que decidimos como familia hacerlo público”.

Lee también: Profesor es apuñalado por un apoderado en medio de una pelea en liceo de Talcahuano

Finalmente, el entrevistado dijo que “mi hija tiene 14 años, 14 años, y le arruinaron su vida. No naturalicemos. No puede pasar en nuestro país”, añadiendo que “no he recibido una llamado por parte del colegio” y que la investigación ya está en manos de la policía.

Revisa acá parte de sus declaraciones:

Crédito: Contigo en Directo