En una nueva conmemoración del Día del Niño, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, envió un particular saludo a los niños y las niñas de Chile.

“Poyewvn picikece ñi antv. Saludos a les niñes en su día”, expresó la constituyente que compartió un video con un cuento mapuche: “un pian del zorro y el pan. Conocimiento oral mapuche”, dijo.

La convencional comenzó relatando el cuento en mapudungún. Posteriormente, lo tradujo al español y se lo dedicó a “los niños y las niñas o niñes”.

Lee también: Bassa acusa que hay “una tensión por arrastrar a la CC a los espacios discursivos más complejos de la sociedad chilena”

El cuento que relató Loncón es el siguiente:

«Iba el pan por el camino contento y se encontró con un zorro. El zorro le dice ‘buenos días pan’, y el pan le contesta ‘buenos días zorro’.

—Oh que rico huele, sólo quiero olerte

—Pero tú, zorro, no me mientas. Yo no quiero que me muerdas

—No, no te voy a morder

Ya -le dice el pan- y el zorro se acerca y le da un mordisco. El pan quedó cojo, siguió su camino. El zorro se fue corriendo.

El pan vuelve a encontrar a un zorro, se saludan y el zorro le dice: “oh que rico huele, sólo quiero olerte”, pero esta vez el pan respondió: “no, anteriormente vi a un zorro y me mintió”. En eso, el zorro se aproxima y le da un mordisco y se comió todo el pan. Este es el cuento de un zorro mentiroso.», cerró Loncón.

Lee también: Loncon y Bassa a un mes de la instalación de la CC: “Sentimos un gran orgullo por lo que hemos alcanzado”

En la publicación, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, le comentó: “gracias, presidenta”.

Poyewvn PICIKECE ñi antv . Saludos a les miñes en su día. Un pian del zorro y el pan. Conocimiento oral mapuche. pic.twitter.com/JQP1UAFuwc — Elisa Loncon – Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) August 8, 2021